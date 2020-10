Atalanta vence e sobre provisoriamente ao primeiro lugar

Goleou o Cagliari por 5-2 na terceira jornada da Serie A.

A Atalanta isolou-se provisoriamente na liderança da Liga italiana de futebol, ao golear o Cagliari, por 5-2, e beneficiando do empate do Inter Milão na visita à Lázio, em jogos da terceira jornada.

A jogar em casa, a Atalanta chegou ao intervalo do encontro com o Cagliari a vencer por 4-1, com golos do colombiano Muriel, aos sete minutos, do argentino Gomez (29), do croata Pasalic (37) e do também colombiano Zapata (42), tendo o uruguaio Godin (24) marcado para os visitantes.

O brasileiro João Pedro ainda reduziu para 4-2, aos 52 minutos, mas um golo do holandês Lammers, aos 81, fechou o resultado, que permitiu à Atalanta somar o terceiro triunfo consecutivo e isolar-se na liderança da liga, com dois pontos de vantagem sobre o Sassuolo e sobre o Inter Milão, que hoje empatou 1-1 na visita à Lazio.

Em Roma, o argentino Lautaro Martinez colocou o Inter em vantagem, aos 30 minutos, mas o sérvio Milinkovic-Savic repôs a igualdade, aos 55, num encontro em que ambas as equipas acabaram com 10 jogadores, devido às expulsões de Immobile (70) e Sensi (87).

Capitaneado pelo português Bruno Alves, o Parma conseguiu os primeiros pontos da época, impondo-se ao Verona por 1-0, com um golo apontado no primeiro minuto de jogo pelo esloveno Kurtic.

O Benevento impôs-se por 1-0 ao Bolonha com um golo do suplente Lapadula, aos 66 minutos.

Ainda este domingo, o AC Milan, carrasco do Rio Ave na Liga Europa, que recebe o Spezia, e o Nápoles, que visita a Juventus, podem, em caso de vitórias, juntar-se à Atalanta na liderança da prova.