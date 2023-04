Atalanta triunfa em Turim para subir provisoriamente ao sexto posto da Liga italiana

Este triunfo permite à Atalanta ascender à sexta posição, com 55 pontos, ultrapassando o Inter (sétimo, 54 pontos), que no domingo pode colar-se a Milan (quarto colocado) e Roma (quinta), ambos com 57, em caso de triunfo na receção à vice-líder Lázio. Já o Torino é 12.º, com 42

A Atalanta venceu este sábado o Torino por 2-1, graças a um golo apontado no final do encontro da 32.ª jornada da Liga italiana, que permitiu ao emblema de Bérgamo subir, provisoriamente, à sexta posição.

No Estádio Olímpico de Turim, o defesa Davide Zappacosta colocou os visitantes em vantagem, aos 34 minutos, com a resposta a surgir já no segundo tempo, aos 75, pelos "pés" do paraguaio Antonio Sanabria, antes do colombiano Duvan Zapata anotar o tento vitorioso, aos 88.

Este triunfo permite à Atalanta ascender à sexta posição, com 55 pontos, ultrapassando o Inter (sétimo, 54 pontos), que no domingo pode colar-se a Milan (quarto colocado) e Roma (quinta), ambos com 57, em caso de triunfo na receção à vice-líder Lázio. Já o Torino é 12.º, com 42.

Em caso de tropeço da Lázio, o líder Nápoles, em que alinha o português Mário Rui, pode confirmar o título de campeão diante da Salernitana, de Paulo Sousa, num encontro que foi adiado para domingo devido a questões de segurança.