Atalanta põe fim a longa série vitoriosa do líder Inter na Serie A

Nerrazurri podem, ao deixar dois pontos em Bergamo, ver os arquirrivais rossoneri tomarem conta do primeiro lugar do principal campeonato transalpino

A Atalanta travou, este domingo, um percurso de oito triunfos consecutivos do Inter na I Liga italiana, impondo-lhe um empate, a zero, tendo deixado a liderança à mercê do AC Milan, que recebe, na segunda-feira, o Spezia na 22.ª jornada.

Com os mesmos 21 jogos disputados, o Inter soma agora 50 pontos, mais dois do que o AC Milan, com o quarteto com apuramento direto para a Liga dos Campeões a ficar completo com o Nápoles, com 43, e Atalanta, com 42.

Num jogo muito intenso, sobretudo na etapa complementar, o Inter teve várias situações para marcar, ainda assim o seu melhor jogador foi o guarda-redes Handanovic, que negou surpresa maior aos anfitriões, que têm um ponto de vantagem para a Juventus, que tem mais um desafio disputado.

A meio da semana, o Inter teve um desafio desgastante, na conquista da Supertaça, pois o triunfo, por 2-1, sobre a Juventus, foi consumado no último minuto do prolongamento.