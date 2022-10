Atalanta lidera, à condição, a Serie A depois de triunfar sobre o Sassuolo

A Atalanta venceu, este sábado, na receção ao Sassuolo, por 2-1, e subiu provisoriamente à liderança da Liga italiana, com mais um ponto do que o Nápoles, que no domingo enfrenta o Bolonha em casa.

O nigeriano Ademola Lookman marcou o golo da formação orientada por Gian Piero Gasperini, no primeiro minuto da segunda parte, depois de Pasalic, aos 45+1, ter respondido ao golo inaugural dos visitantes no encontro da 10.ª jornada de Kyriakopoulos, aos 41.

A Atalanta instalou-se provisoriamente no primeiro lugar da Serie A, com 24 pontos, mais um do que o Nápoles e mais quatro do que Lázio, Udinese e o campeão AC Milan, que cumprem os seus jogos no domingo.

Também hoje, a Juventus voltou às vitórias, ao vencer por 1-0 no dérbi com o Torino, graças a um golo do sérvio Dusan Vlahovic, no Estádio Olímpico.

O golo do triunfo nasceu de bola parada, com um canto no último quarto de hora de jogo, em que o ex-portista Danilo desviou de cabeça para Vlahovic aparecer a finalizar ao segundo poste, aos 75 minutos.

Para o Torino, 11.º classificado, ficou consumada a quarta derrota nos últimos cinco jogos, em que tem ainda um empate, e a Juventus subiu provisoriamente a sétimo, ainda fora da zona europeia, com mais um ponto do que o Inter Milão, que recebe no domingo a Salernitana.

A 10.ª jornada arrancou ao início da tarde, com o Empoli (10.º) a regressar aos triunfos, ao receber e vencer o Monza (13.º), com um golo do suíço Nicolas Haas, aos 11 minutos.