Atalanta, Lázio e Juventus seguem em frente na Taça de Itália

A Atalanta ganhou, esta quinta-feira, ao Spezia (5-2), a Lázio venceu o Bolonha (1-0) e a Juventus bateu o Monza (2-1), nos jogos em atraso dos oitavos de final da Taça italiana.

Em Bergamo, num primeiro tempo agitado, o avançado nigeriano Ademola Lookman abriu o ativo aos 10, e repetiu a dose aos 12, com o médio sueco Albin Ekdal a reduzir para o Spezia logo a seguir, aos 14, mas com o neerlandês Hans Hateboer a fazer o 3-1 aos 26 e com Daniele Verde, aos 38, a fixar o resultado em 3-2 ainda antes do intervalo.

Na segunda metade, houve mais dois golos, ambos para a Atalanta, com o jovem atacante dinamarquês Rasmus Hojlund a fazer o 4-2, aos 72, e um autogolo do defesa galês Ampadu, aos 90, a selar a contagem.

Já a Lázio, com o guarda-redes português Luís Maximiano a titular, ganhou pela margem mínima ao Bolonha, com o único golo da partida apontado pelo brasileiro Felipe Anderson (ex-FC Porto) aos 33 minutos.

Por seu turno, a Juventus eliminou o Monza com dois golos de Moise Kean, aos oito minutos, e de Federico Chiesa, aos 78, com Valoti a marcar aos 24 o tento dos visitantes.

Nos 'quartos', a Atalanta vai defrontar o Inter de Milão, e a Lazio tem duelo marcado com a Juventus.