Atalanta ganha e aproveita desaire da Lázio no dérbi romano

A Atalanta visitou e venceu hoje o Bolonha 1-0 e ascendeu ao europeu sexto lugar da Liga italiana, com os mesmos 51 pontos da Roma, treinada pelo português Mourinho, vencedora do dérbi com a Lázio (3-0).

Na 30.ª ronda da Serie A, o avançado guineense Moustapha Cisse, aos 82 minutos, marcou o único golo do desafio no recinto do Bolonha (13.º).

No sábado, o AC Milan manteve-se no topo da tabela, ao vencer na visita ao Cagliari (17.º), por 1-0, seguindo com mais três pontos que o Nápoles, que bateu a Udinese (14.ª), por 2-1 , e mais seis do que o campeão, Inter Milão, o qual se ficou por um empate 1-1, em casa, com a Fiorentina (oitava).