Atalanta esmaga Torino e iguala Roma no quarto lugar

Com esta goleada, a Atalanta, que tem o melhor ataque da Serie A, igualou provisoriamente a Roma no quarto lugar.

A Atalanta foi hoje a casa do Torino golear por 7-0, com hat-trick do esloveno Ilicic, na 21.ª ronda da Liga italiana de futebol, e igualou a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, no quarto lugar.

O médio ofensivo esloveno chegou aos 14 golos em todas as competições esta temporada, abrindo a contagem aos 17 minutos, antes de o holandês Gosens, aos 29, e o colombiano Zapata, aos 45+1, de penálti, ampliarem a vantagem.

No segundo tempo, Ilicic consumou o hat-trick com dois tentos em dois minutos, aos 53 e 54, e o colombiano Muriel fez mais dois em três minutos, primeiro aos 86 e depois aos 88.

A equipa da casa terminou o jogo com nove jogadores em campo, devido a duas expulsões, primeiro de Izzo, aos 76, por acumulação de amarelos, e depois do sérvio Lukic, aos 89.

Com esta goleada, a Atalanta, que tem o melhor ataque da Serie A, com 57 golos, igualou provisoriamente a Roma no quarto lugar, com 38 pontos, com a formação romana a entrar em campo domingo no reduto da rival e vizinha Lazio.

Antes, a Fiorentina, 12.ª classificada, consentiu um nulo na receção ao Génova, que segue no 19.º e penúltimo lugar, em posição de descida, enquanto o Bolonha subiu a nono após vencer na visita à Spal (3-1), 18.ª e primeira equipa abaixo da 'linha de água'.

No domingo, o segundo classificado Inter de Milão recebe o Cagliari (11:30), no arranque do dia, enquanto a líder e campeã em título Juventus fecha a jornada em casa do Nápoles (19:45), com o dérbi de Roma, Lázio-Roma, entre terceiro e quarto classificado, marcado para as 17:00.