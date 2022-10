Atalanta empata com Udinese e pode ver Nápoles isolar-se na liderança da Serie A

Depois de ter estado a vencer por 2-0, a formação de Bérgamo viu a equipa da casa, na qual Beto integrou a equipa titular, empatar a partida.

A Atalanta empatou esfe domingo a dois golos no terreno da Udinese, em jogo da nona jornada da Serie A, e pode perder a liderança da prova, que partilhava com o Nápoles, que visita a Cremonese.

Depois de ter estado a vencer por 2-0, com golos de Lookman, aos 36 minutos, e Muriel, aos 56, de grande penalidade, a formação de Bérgamo viu a equipa da casa, na qual o avançado português Beto integrou a equipa titular, empatar a partida.

Deulofeu, aos 67, e Perez, aos 78, garantiram o empate da Udinese, que partilha o terceiro lugar da tabela com o Milan, que no sábado venceu a Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, por 2-0, e com o Nápoles, que tem menos um jogo.

A Atalanta segue com 21 pontos, mais um do que os napolitanos, que podem assumir a liderança isolada da liga, caso vençam ainda a Cremonese, penúltima da classificação.

O Verona, capitaneado pelo português Miguel Veloso, somou a quarta derrota consecutiva ao perder por 2-1 na visita à Salernitana, que apontou o golo decisivo já em tempo de descontos.

A Salernitana, que saltou para o 11.º lugar da tabela, inaugurou o marcador aos 18 minutos, por Piatek, mas viu a equipa visitante, atual antepenúltima classificada, chegar ao empate aos 56, por Depaoli. O senegalês Boulaye Dia desfez o empate aos 90+4, numa altura em que Miguel Veloso já não estava em campo, depois de ter sido substituído por Kakari (71).

O Monza venceu em casa o Spezia opor 2-0, garantindo o terceiro triunfo consecutivo, enquanto o Torino e o Empoli empataram a um golo.