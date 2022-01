Atalanta bate Veneza e espera por Nápoles ou Fiorentina nos quartos da Taça

Redação com Lusa

Luis Muriel, aos 12 minutos, e Joakim Maehle, aos 88 minutos, foram os marcadores de serviço na equipa de Gasperini

A Atalanta apurou-se hoje para os quartos-de-final da Taça de Itália em futebol ao vencer na receção ao Veneza, por 2-0, e vai defrontar nessa fase o vencedor da eliminatória entre o Nápoles e a Fiorentina.

A equipa de Bérgamo fez valer o fator casa para se impor com dois golos, o primeiro pelo avançado colombiano Luis Muriel, aos 12 minutos, e o segundo através do médio dinamarquês Joakim Maehle, aos 88 minutos, ele que tinha sido lançado em campo aos 73, a render Giuseppe Pezzella.

Nos quartos-de-final a Atalanta já sabe que irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Nápoles e a Fiorentina, marcada para o estádio San Paolo, na quinta-feira.

No entanto, faltam ainda disputar nos oitavos de final várias partidas, entre elas o Juventus-Sampdoria, marcado para a próxima terça-feira, dia 18, e o Sassuolo-Cagliari, marcada para o dia seguinte, quarta-feira, sendo que os vencedores dos dois jogos enfrentar-se-ão nos quartos-de-final.

Ainda a contar para os "oitavos", o AC Milan recebe o Génova, na quinta-feira, dia 13, eliminatória cujo vencedor irá medir forças nos quartos-de-final com o vencedor da partida Lázio-Udinese, e ainda a Roma, de José Mourinho, recebe o Lecce, na quinta-feira, dia 20, e caso vença irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Inter e o Empoli, no estádio Giuseppe Meazza, no dia anterior, dia 19, quarta-feira.