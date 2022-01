Atalanta anuncia Boga, rei dos dribladores em Itália

Extremo costa-marfinense de 25 anos.

Extremo de 25 anos, Jérémie Boga foi esta segunda-feira anunciado pela Atalanta, clube que afirma em comunicado etr fechado a aquisição do jogador "com mais dribles bem sucedidos" na Serie A em 2021.

O Sassuolo, por sua vez, especifica que se trata de um empréstimo com obrigação de compra no fim da época. O clube de Bergamo paga 22 milhões de euros pelo internacional da Costa do Marfim.

Boga foi formado no Chelsea e passou ainda por Rennes, Granada e Birmingham.