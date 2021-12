Aston Villa terá em conta se jogador é vacinado antes de eventual aquisição

"Certamente entraria em conversas de segundo plano", reconhece o técnico da formação britânica

Steven Gerrard, recém-treinador do Aston Villa, admitiu que o estado efetivo de vacinação dos futebolistas profissionais contra a covid-19 poderá ser um detalhe a escrutinar em eventuais aquisições do clube da Premier League no futuro.

"Somos muito minuciosos e detalhados em termos do nosso processo de recrutamento. (...) Por isso, tenho a certeza de que vai surgir. Não creio que seja correto comentar se o faria ou não, mas certamente entraria em conversas de segundo plano", afirmou o técnico inglês, citado pelo jornal "The Guardian".

Pese a influência do contexto pandémico no futebol profissional, Gerrard ressalva que a política de aquisições do Aston Villa é guiada, sobretudo, pelo incremento da qualidade coletiva da formação britânica.

"Obviamente, tomaremos decisões à medida que decidirmos que um determinado jogador pode entrar e tornar-nos melhores", referiu o treinador do clube inglês, que fora questionado sobre o surto de covid-19 no Tottenham, tendo obrigado ao adiamento de dois jogos.