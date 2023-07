Aston Villa quer roubar uma das figuras do Bayer Leverkusen

Moussa Diaby interessa ao clube de Birmingham, mas é caro. Equipa de Emery já contratou Pau Torres e Tielemans

O Bayer Leverkusen, treinado por Xabi Alonso e que já contratou Grimaldo e Xhaka, vai tentar aproximar-se dos primeiros lugares na Alemanha na próxima temporada. O clube, ainda assim, não pode garantir a continuidade de uma das suas principais figuras, o francês Moussa Diaby.

De acordo com Fabrizio Romano, o clube de Birmingham continua a tentar a contratação do extremo, depois de ver recusada uma proposta de 35 milhões de euros.

O jogador está interessado na possibilidade de rumar à Premier League, depois de ter feito a formação e de ter dado os primeiros passos no PSG e depois de alguns anos na Bundesliga e no Leverkusen, clube que já representou em 172 ocasiões.

O Aston Villa, treinado por Emery, vai regressar às competições europeias e tem estado particularmente ativo no mercado, com destaque para as contratações de Pau Torres e Tielemans. O clube tem sido ainda associado ao português João Félix.