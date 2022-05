Aston Villa está prestes a consumar transferência definitiva de Coutinho

Emblema da Premier League vai desembolsar, conforme direito reservado, mais de 30 milhões de euros pelo internacional brasileiro ao Barcelona, que o cedera em janeiro passado

Regresso a terras de Sua Majestade seis anos depois, ao ingressar no Aston Villa oriundo do Barcelona, em meados de 2021/22, Philippe Coutinho prepara-se para se comprometer a longo prazo com o emblema da Premier League.

Segundo Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferência, o Aston Villa está a ultimar "detalhes" para as "condições de pagamento" da aquisição do médio brasileiro, que se tornou uma das figuras da equipa de Steven Gerrard.

O emblema da Premier League, que tem o centrocampista de 29 anos à disposição desde janeiro passado, após uma passagem decadente no Barcelona ao longo das últimas épocas, reservara o direito de, no próximo verão, garantir o jogador internacional brasileiro em definitivo caso pagasse 33 milhões de euros.

Segundo a "Sky Sports", e pese outras propostas mais vantajosas do ponto de vista financeiro, o médio aceitou auferir um menor salário para se juntar ao plantel sob as ordens de Steven Gerrard, antigo médio com quem jogou, outrora, no Liverpool.