Aston Villa empresta extremo El Ghazi ao Everton até final da temporada

Redação com Lusa

Everton assegura, assim, o terceiro reforço neste "mercado" de inverno, depois das contratações de Mykolenko e de Patterson

O internacional holandês Anwar El Ghazi vai jogar no Everton até final da presente temporada, por empréstimo do Aston Villa, anunciaram hoje os dois clubes da Premier League, nos respetivos sites oficiais.

O extremo, de 26 anos, chegou ao emblema de Birmingham em 2018, depois de passagens por Sparta de Roterdão, Ajax e Lille, mas esta época (12 jogos e três golos) não tem feito parte das escolhas iniciais dos treinadores dos "villans", primeiro Dean Smith e, depois, Steven Gerrard.

O Everton, no qual alinha o internacional português André Gomes, assegura, assim, o terceiro reforço neste "mercado" de inverno, depois das contratações do lateral esquerdo ucraniano Vitaliy Mykolenko (ex-Dinamo Kiev) e do lateral direito escocês Nathan Patterson (ex-Rangers).

Este é o segundo negócio que Aston Villa e Everton, 14.º e 15.º classificados da Premier League, respetivamente, realizam hoje, poucas horas depois de o lateral francês Lucas Digne ter feito o caminho inverso, ao deixar os "toffees" para ingressar nos "villans".