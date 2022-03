Aston Villa define estratégia para tentar ficar em definitivo com Coutinho

Philippe Coutinho está emprestado pelo Barcelona ao Aston Villa, num negócio que inclui uma opção de compra estimada em cerca de 40 milhões de euros

De acordo ao portal Football Insider, citado pelo jornal A Marca, o Aston Villa já planeia uma estratégia para conseguir ficar em definitivo com Coutinho, que está de volta às grandes exibições na Premier League, apresentando um saldo de quatro golos e três assistências em nove jogos, desde que abandonou o Barcelona.

O plano dos villans, orientados pelo antigo companheiro de equipa de Coutinho no Liverpool, Steven Gerrard, passa por vender o avançado Danny Ings, que chegou a Birmingham no verão passado, oriundo do Southampton, a troco de cerca de 30 milhões de euros, mas que tem tido dificuldades em replicar a veia goleadora que mostrou no antigo clube - marcou apenas cinco golos em 22 jogos, enquanto, pelos saints, apontou 46 golos ao longo de três épocas.

Com o Aston Villa a esperar conseguir recuperar pelo menos parte do investimento feito em Ings, os dirigentes do clube inglês acreditam que o encaixa da venda do avançado seja suficiente para conseguir garantir a permanência de Coutinho.

A publicação avança ainda que, no próximo verão, existe a expectativa de que os villans sejam uma equipa bastante ativa no mercado de transferências, tendo em vista uma reformulação do plantel.