Aston Villa chama jovens para defrontar o Liverpool

Face ao surto de covid-19 que afetou dez futebolistas e quatro membros do staff, o clube de Birmingham decidiu apresentar uma equipa mista com jogadores dos sub-23 e sub-18. O jogo da Taça de Inglaterra começa às 19h45



Está confirmado. O Aston Villa-Liverpool da III eliminatória da Taça de Inglaterra irá mesmo realizar-se hoje a partir das 19h45, apesar de um surto de covid-19 no conjunto de Birmingham.



De acordo com a Sky Sports, o diretor executivo Christian Purslow confirmou que entre os 14 casos positivos no clube, há dez jogadores e quatro membros da equipa técnica, incluindo o treinador Dean Smith e os seus assistentes John Terry, Craig Shakespeare e Richard O'Keally, todos em isolamento.



Perante este cenário, o Villa vai apresentar-se diante do campeão inglês sem qualquer jogador da equipa principal, alinhando uma equipa formada por atletas das das equipas sub-23 e sub-18 e sob orientação de Mark Delaney, o treinador dos sub-23.



Pormenorizando o que se está a passar, Purslow assumiu: "Estamos perante uma situação difícil, com 14 casos positivos e dez entre jogadores. Tivemos de tomar a decisão de colocar toda a equipa principal em isolamento e passamos quase toda a noite de ontem a tentar ver se seria possível juntar um grupo para disputar a partida deste noite", congratulando-se: "Fico feliz por poder dizer que juntámos um grupo de jovens jogadores, todos eles testados ontem à tarde, e que vamos poder ir a jogo." O responsável deixou ainda claro que "apresentar uma equipa competitiva" frente ao Liverpool "não é a prioridade", justificando: "Estamos no meio de um surto descontrolado do novo coronavírus dentro do clube."



Já em relação às partidas seguintes para a Premier League, frente ao Tottenham e o Everton, o diretor-executivo do Aston Villa admitiu que esses jogos possam estar em risco. "Estamos nas mãos dos responsáveis médicos da Premier League e dos delegados de Sáude Pública em Inglaterra. Os peritos terão de dar a sua opinião e assumir se o surto está ou não controlado."