Aston Villa alcança recorde na Premier League com Emery no banco

Aston Villa subiu de forma com Emery no comando técnico

Equipa orientada pelo espanhol leva 20 jogos consecutivos com pele menos um golo marcado.

O Aston Villa é a primeira equipa a marcar, pelo menos um golo, nos primeiros 20 jogos sob o comando de um novo técnico.

O feito histórico foi alcançado, esta terça-feira, na vitória frente ao Fulham por 1-0, onde a equipa somou mais um jogo com um golo marcado.

Unai Emery, que estava no Villarreal, chegou ao comando da equipa em novembro. A equipa estava em no 16º lugar da Premier League e o objetivo principal do treinador foi a manutenção.

Antes do Mundial a equipa inglesa conseguiu levar os seis pontos em seis possíveis, vencendo o Manchester United por 3-1 e o Brighton por 1-2. Nos 17 jogos desde o fim do mundial, Aston Villa conseguiu 36 pontos em 51 possíveis, uma média de 1.41 pontos por jogo.

Com esta reviravolta a equipa está longe da preocupação do início da época da manutenção. Provisoriamente no quinto lugar do campeonato, já pode sonhar com uma possível qualificação para a Liga Europa ou para a Conference League.

No espaço de cinco meses Unai Emery conseguiu mudar a tática da equipa. Um grupo mais competitivo e mais atraente que varia de um 4-2-2-2 para um 4-2-3-1 dependendo dos adversários.

Na defesa Emiliano Martínez, que antes da chegada de Emery tinha sofrido 20 golos em 13 jogos, apenas sofreu 3 nos últimos 10 jogos. A equipa contou com a chegada do lateral Alex Moreno, vindo do Bétis, que é atualmente uma peça chave e já foi o autor de três passes decisivos. Já Matty Cash, de 37 anos, continua a mostrar a sua eficácia e a dar confiança à equipa. Jacob Ramsey e John McGinn permitem a Emiliano Buendía uma liberdade total de movimentos.

No ataque, Ollie Watkins é outra peça chave da equipa. Soma um total de 14 golos em 32 jogos da Premier League.

Unai Emery conseguiu assim encontrar a fórmula certa para fazer renascer e brilhar a equipa inglesa. Nos últimos dez jogos, Aston Villa é a melhor equipa da Premier League com 26 pontos em 30 possíveis, frente ao Manchester City e Arsenal que levaram, respectivamente 25 e 24 pontos.