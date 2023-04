Assumiu leme do Tottenham e espera reação: "Um resultado pode mudar muita coisa"

Após a humilhação sofrida em casa do Newcastle (1-6), Ryan Mason salientou que espera uma reação dos jogadores na receção ao Manchester United.

Após a goleada sofrida em casa do Newcastle (1-6), em que os magpies já venciam aos 21 minutos por 5-0, Ryan Mason, que substituiu Cristian Stellini no comando interino do Tottenham, salientou que espera uma reação dos jogadores na quinta-feira, na receção ao Manchester United.

"De um ponto de vista pessoal, estou pronto para esta situação. Temos seis jogos para tentar somar uma pequena série de resultados, mas eu acredito neste grupo e neste clube também. Ando no futebol há tempo suficiente para saber como as coisas podem mudar rapidamente, um resultado pode mudar muita coisa. Esperamos conseguir transmitir isso em campo", vincou, em conferência de imprensa.

O jovem treinador inglês, de 31 anos, descartou ainda comentar os rumores da imprensa inglesa acerca do interesse do Manchester United em Harry Kane, dizendo que o foco da equipa técnica está no grupo.

"O individual não interessa, apenas o grupo dos jogadores e o clube num todo. A época ainda não acabou e o foco não está nos indivíduos, está no grupo e isso não vai mudar. Há sempre conversa quando estás num clube como este, mas o mais importante é que estejamos unidos. Se conseguirmos ser compactos, isso será refletido no campo. Especulação não passa disso e não vai influenciar o balneário", rematou.

O Tottenham recebe o Manchester United na quinta-feira (20h15), em jogo da 33.ª jornada da Premier League.