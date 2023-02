Assumiu homossexualidade e foi ovacionado: "Momento mais forte da minha carreira"

Jakub Jankto, internacional checo emprestado pelo Getafe ao Sparta de Praga, foi ovacionado pelos adeptos após ter assumido publicamente a sua homossexualidade.

Jakub Jankto, internacional checo emprestado pelo Getafe ao Sparta de Praga, anunciou este mês de forma pública a sua homossexualidade, tornando-se num dos primeiros jogadores de futebol a fazê-lo. Dias depois, o médio ofensivo foi ovacionado pelos adeptos da equipa e reagiu esta segunda-feira.

"Para mim, foi o momento mais forte [em termos emocionais] da minha carreira. Um minuto que nunca esquerecerei. Três pontos, uma grande atmosfera. Obrigado às pessoas que vieram ao estádio! Continuamos na luta", escreveu Jankto, de 27 anos, no Twitter.

Recorde-se que, após o anúncio, Jankto entrou na segunda parte da vitória do Sparta de Praga frente ao Jablonec (3-0), no campeonato checo, recebendo vários cânticos de apoio ao longo do jogo.