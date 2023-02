Assumiu homossexualidade e a ex-mulher e Neymar aplaudem

Jakub Jankto, do Sparta Praga "saiu do armário" e tem recebido muito apoio

O jogador checo Jakub Jankto, do Sparta Praga, assumiu esta segunda-feira a sua homossexualidade e tem recebido muitas mensagens de apoio, quer de figuras conhecidas do meio, como Neymar, como da sua ex-mulher Markéta Ottomanská, com a qual tem um filho de três anos.

"'É a história de Kuby, a sua confissão. Orgulho-me de ter conseguido reunir as forças para sair a público. Ele é o primeiro futebolista ativo a anunciá-lo. Talvez apenas aqueles que terminaram as suas carreiras o tenham admitido. Todos os outros mantêm-no em segredo. Têm medo do que as pessoas vão dizer", disse a esposa, Ottomanská, ao sítio Idnes. "Não quero entrar em detalhes sobre a nossa separação. Quando ele me disse, também me deu muita liberdade. O importante agora é que ele esteja confortável e feliz. Ele ficará definitivamente aliviado e nada voltará a corroer-lhe a alma. Tinha medo que as pessoas não o aceitassem pelo que ele era. Ele estava estressado com isso. Penso que as pessoas vão gostar dele tanto como antes. Já não lido com o nosso passado. Não o culpo pela forma como acabou entre nós, espero que agora esteja mais sereno e em paz consigo mesmo", prosseguiu.

Já o brasileiro Neymar, escreveu: 'É um dia importante. Todo o ser humano deve ser livre para viver como quiser".