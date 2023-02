Associado ao futebol turco, Isco tem um outro sonho por cumprir

Internacional espanhol estava em negociações com o Konyaspor, mas intenção passa por jogar na MLS

Isco continua a ser um dos jogadores livres mais apetecidos do mercado. O espanhol, que falhou a transferência para o Union de Berlim no último dia do defeso, vem sendo associado ao futebol turco, ainda que o sonho esteja noutro continente e numa liga que vai começando a colecionar alguns jogadores de referência: a MLS.

De acordo com o AS, o internacional espanhol via com bons olhos a ida para os Estados Unidos, dada a crescente competitividade do campeonato. Ainda assim, a liga já atingiu o limite de jogadores que podem passar o teto salarial, o que impossibilita, até que saia alguém, a entrada de um futebolista do estatuto de Isco.

Nesta última sexta-feira, o vice-presidente do Konyaspor, Mehmet Akcan, informou que o negócio de Isco estava num bom caminho.

"É verdade, estamos num processo de negociação com Isco. Posso dizê-lo, as negociações estão a correr bem. Ainda não temos a certeza se vamos chegar a um acordo. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para fechar o negócio. Temos até ao dia oito deste mês, mas penso que tudo será resolvido com o Isco, de uma forma ou de outra, o mais cedo possível. Temos uma oportunidade de fechar o negócio. Estamos otimistas", afirmou, em declarações ao AS.