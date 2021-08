O lateral-esquerdo brasileiro Wendell tem sido associado ao FC Porto, e também ao Benfica, mas mantém-se às ordens do Bayer Leverkusen. Nesta terça-feira, realizou mais um treino com a equipa alemão e mostrou-se descontraído, como se pode ver no vídeo abaixo do jornal Bild. [vídeo Twitter Jornal Bild]