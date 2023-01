Assistiu a todos os treinadores da história do Celtic e morreu aos 101 anos

Sócio mais velho da história do clube morreu esta terça-feira, gerando uma onda de tributos. Assistiu ao seu primeiro jogo no Celtic Park em 1932.

O Celtic está de luto após Peter Ciarella, o sócio mais velho da história do clube escocês, ter morrido na passada quinta-feira aos 101 anos, gerando vários tributos.

Ciarella assistiu aos 26 treinadores da história do clube, desde o lendário Willie Maley até ao atual dono do cargo, Ange Postecoglou, vendo a sua primeira partida no Celtic Park em 1932.

O antigo adepto esteve presente no Estádio do Jamor quando o Celtic venceu a Taça dos Campeões Europeus (antiga Liga dos Campeões), na temporada 1966/67.

Por outro lado, falhou a final da Taça UEFA que o Celtic perdeu em Sevilha diante do FC Porto (3-2 após prolongamento), na época 2002/03, devido a ter oferecido o bilhete a um familiar.