Assistência de Luis Díaz na cambalhota do Liverpool frente ao Aston Villa

Redação com Lusa

Triunfo da equipa de Jurgen Klopp em casa do Aston Villa.

O Liverpool colou-se, provisoriamente, ao Manchester City na liderança da Liga inglesa de futebol, após operar a reviravolta no campo do Aston Villa (2-1), num jogo em atraso da 33.ª jornada.

Depois da igualdade a um golo na receção ao Tottenham, no último sábado, o emblema de Merseyside, segundo colocado, voltou a triunfar, para passar a somar os mesmos 86 pontos dos citizens, que na quarta-feira defrontam o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage.

Já a equipa comandada por Steven Gerrard, antiga lenda do Liverpool, ocupa um confortável 11.º posto, com 43 pontos, os mesmos de Brentford (12.º) e Newcastle (13.º), ambos com mais um jogo realizado.

No Vila Park, o marcador mexeu por duas vezes logo nos instantes iniciais, com o brasileiro Douglas Luiz a marcar para os villans, à passagem do minuto 3, e o central camaronês Joel Matip a restabelecer a igualdade, aos 6.

Os reds, finalistas da presente edição da Liga dos Campeões, operaram a reviravolta no segundo tempo, face à cabeçada certeira de Sadio Mané (65), a corresponder a um cruzamento do ex-FC Porto Luis Díaz.

O internacional luso Diogo Jota foi opção inicial para o técnico Jurgen Klopp.

Até ao final da prova, o Liverpool desloca-se ao sul de Inglaterra, para enfrentar o Southampton, e termina em casa com o Wolverhampton.

No sábado, o Liverpool discute a final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, no Estádio de Wembley, em Londres, a partir das 16h45.