Minuto 61: que golaço de Jiménez! José Sá bate o pontapé da baliza e, depois, palco para o internacional mexicano: primeiro, batalhou e foi mais forte do que o seu marcador, depois passou por outro defesa e ainda teve tempo para sentar com classe o primeiro oponente, antes de finalizar para dentro da baliza. Ora veja, no "tweet" abaixo: