Saiba mais sobre a Superliga Europeia: os clubes e o formato da competição

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Inter, Milan e Juventus são os clubes fundadores da Superliga Europeia.

Os 12 clubes que pretendem criar uma Superliga Europeia emitiram um comunicado, na noite deste domingo, a dar conta do formato da competição que desejam ver avançar.

Formato da prova:

-20 clubes irão participar, com os 15 clubes fundadores e cinco equipas adicionais qualificando-se anualmente com base no desempenho da época anterior;

-Todos os jogos serão disputados a meio da semana, com todos os clubes a continuarem a competir nas suas respetivas ligas domésticas, preservando assim o calendário tradicional que está no centro da vida do clube;

-A época começará em Agosto com os clubes a participarem em dois grupos de dez, jogando em casa e fora; os três primeiros de cada grupo qualificar-se-ão automaticamente para os quartos-de-final. As equipas que terminarem em quarto e quinto lugar irão jogar um play-off adicional de duas pernas. Posteriormente, serão disputados play-offs de duas pernas desde os quartos-de-final até à final, que será disputada como um único jogo no final de maio, num local neutro.