Assessor do Goiás acusou Hulk de ter partido porta no estádio e agora pediu desculpa

Fernando Lima diz que "agiu por impulso" e pediu desculpa a Hulk pela acusação que fez após a partida entre o Goiás e o Atlético Mineiro, no sábado.

No sábado, após o jogo entre o Goiás e o Atlético Mineiro, que terminou empatado 2-2, Fernando Lima, assessor dos verdes e brancos acusou o avançado Hulk de ter partido uma porta no balneário dos árbitros, no Estádio da Serrinha. O brasileiro reagiu, negando ter cometido aquele ato de vandalismo, e exigiu um pedido de desculpas público. Caso contrário, prometeu tomar medidas judiciais.

O profissional do Goiás acedeu então ao pedido, dizendo que "agiu por impulso" e que não consultou a direção do clube, nem tão pouco as câmaras de vigilância, antes de fazer a acusação.