Assalto em Espanha: companheira de Kluivert agredida e milhares em prejuízo

Justin Kluivert, à direita, com a camisola do Valência

Justin Kluivert joga no Valência cedido pela Roma.

Justin Kluivert, avançado neerlandês que joga no Valência cedido pela Roma, vive um momento delicado. A companheira do jogador de 24 anos, filho da antiga estrela Kluivert, foi agredida durante um assalto à sua casa, na noite de quarta-feira, aproveitando o facto de o futebolista estar em estágio com o clube em Maiorca.

Um grupo de encapuzados assaltou a residência do jogador e agrediu a sua companheira para saber onde estavam guardados os bens do casal. No total, os criminosos terão levado, pelo menos, 160 mil euros em joias, relógios e roupa, refere a imprensa espanhola.

O assalto aconteceu depois da companheira de Kluivert ter passeado o cão e não terá demorado mais de cinco minutos. A jovem sofreu ferimentos leves e encontra-se a recuperar de forma favorável.