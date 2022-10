Assalto à mão armada: Di María e Vlahovic vivem terror em casa do argentino

Ladrões entraram na casa do Fideo quando se encontrava no interior com o colega de equipa. A polícia foi alertada pelo alarme e numa perseguição deteve um dos criminosos

O argentino Ángel Di María estava na sua casa com o colega da Juventus Dusan Vlahovic quando a dupla foi surpreendida por ladrões que entraram na propriedade para um assalto à mão armada. Valeu a atenção do segurança do condomínio que acionou o alarme e a pronta resposta da polícia.

O alarme da vivenda foi acionado pelo segurança do condomínio, que viu os ladrões a entrarem. Este acionou de imediato o alarme e a polícia apareceu rapidamente, acabando por deter um dos criminosos após uma perseguição.

Acabou por não haver roubo, mas foi um grande susto para os dois jogadores.

El Fideo reside na mesma zona onde Ronaldo viveu durante três anos em Turim, numa colina com vista para a cidade.