Assalto à casa de Theo Hernández: mulher foi obrigada a abrir o cofre

A casa da estrela do Milan, situada na vila italiana Cassano Magnago, foi assaltada na noite de terça-feira, com a mulher e o filho bebé presentes no momento do crime.

A casa de Theo Hernández, lateral esquerdo do Milan, foi assaltada na noite de terça-feira, sendo que a sua mulher e o seu filho bebé, de apenas seis meses, estavam presentes no momento do crime.

Esta quarta-feira, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport acrescenta mais um pormenor sobre o terror vivido pela família do jogador nessa noite. Zoe Cristofoli, influenciadora nas redes sociais e mulher de Hernández, foi retida pelos assaltantes, que a obrigaram a abrir o cofre da propriedade.

Os bens roubados são descritos como "bastante grandes" e o seu valor é estimado em vários milhares de euros.

As autoridades locais continuam a investigar a ocorrência com base nas imagens das câmaras de segurança instaladas no local e no relato de Cristofoli.