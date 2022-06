Asprilla: "Estou excelente: tenho uma quinta, vendo cana de açúcar e preservativos"

Declarações do antigo internacional colombiano em entrevista ao jornal "Gazzetta dello Sport".

Faustino Asprilla, antigo internacional colombiano, em entrevista concedida ao jornal "Gazzetta dello Sport", confessou não apreciar muito o futebol atual, recordou a sua passagem pelo futebol italiano - no qual representou o Parma, na década de 90 - e abordou o seu estilo de vida.

"Eu vejo futebol, mas [os jogadores] todos parecem soldados sob as ordens do treinador. Se falha, [está] fora! Diz-me, quem dribla hoje em dia? Gosto do Vinícius, do Real Madrid, revejo-me um pouco nele", afirmou o antigo ponta de lança.

"Eu não seguia as regras. Um dia o Nevio Scala [treinador do Parma na altura] pediu-me para correr pelas muralhas da cidade e eu disse-lhe que não era o Forrest Gump. O futebol para mim sempre foi divertido, sem regras, sem esquemas", continuou, falando depois da forma como leva a vida atualmente.

"Como estou? Excelente. Tenho uma quinta, vendo cana de açúcar ao governo colombiano e vendo preservativos, através de uma campanha publicitária. Já sabem, o sexo sempre foi importante para mim", revelou Asprilla, 52 anos, numa entrevista intitulada "Sou Asprilla: muito sexo, sem regras, pura vida".