Ashley Cole "revive" assalto "violento e impiedosamente executado" em 2020

Habitação fora invadida por indivíduos, vestidos com roupas camufladas, que procederam ao roubo de numerosos objetos de valor. Ex-jogador inglês permaneceu amarrado.

Mais de dois anos após ter sido preso em casa, por seis assaltantes, e roubado, enquanto a família estava sob coação, Ashley Cole recorda, agora, o sucedido através da realização do julgamento em tribunal sobre o episódio negativo.

A habitação do ex-jogador foi invadida, em janeiro de 2020, por indivíduos vestidos com roupas camufladas, que procederam ao roubo de numerosos objetos de valor. Cole permaneceu amarrado com cordas, de joelhos, e foi ameaçado de danos físicos.

A mulher do atual adjunto do Everton, quando se apercebeu que a casa estaria prestes a ser assaltada, durante a noite, ligou de imediato para a polícia, mas ela e a família tiveram de viver um "filme" de terror enquanto não chegaram autoridades.

Os advogados de acusação, contratados então por Ashley Cole, descreveram, num tribunal de Nottingham, o incidente como "violento e impiedosamente executado", que fora assistido pela própria mulher e, inclusive, pelos filhos menores de idade.

Entre os acusados, está Kurtis Dilks, de 34 anos, por alegadamente ter roubado relógios, telemóveis, dinheiro, material tecnológico e a chave de um carro de luxo. O intuito do grupo organizado, que preparou "um planeamento cuidadoso" e estava "armado para subjugar" seria vender os bens roubados no mercado negro.