Asensio prestes a dizer basta: quer ter um papel relevante e deve deixar o Real Madrid

Asensio festeja com Carvajal

Jogador do Real Madrid decide daqui a uma semana se renova, mas indicam em Espanha que está mais fora que dentro

A Imprensa espanhola é unânime: Marco Asensio está prestes a dizer basta e optar por dar um novo rumo à sua carreira, longe do Real Madrid.

O avançado tem reuniões constantes com o clube merengue para renovar contrato, mas o ponto que mais empurra para fora do clube o jogador é a sua intenção de ter um papel mais relevante na equipa, que não consegue vislumbrar com Carlo Ancelotti.

A cumprir a sétima época no Real Madrid, com altos e baixos, Asensio não conseguiu impor-se como titular.

Em 50 jogos esta época, nos quais soma 12 golos e oito assistências, foi titular apenas em 18 ocasiões.

O Aston Villa é uma opção para o futuro de Asensio. Segundo o AS, é agora agenciado por Jorge Mendes.

Ceballos e Nacho estão também em fim de contrato e em situação semelhante.