Asensio nega ter criticado Mbappé: "Informem-se bem antes de publicar..."

Marco Asensio, contratado a custo zero pelo PSG neste mercado, pareceu visar o avançado francês, que ficou de fora de um estágio asiático de pré-época da equipa, numa entrevista à rádio RMC Sport, mas garantiu agora que não foi essa a sua intenção.

Depois de Kylian Mbappé ter ficado de fora do estágio de pré-época que o PSG está a realizar na Ásia, Marco Asensio, que deixou o Real Madrid e reforçou os franceses a custo zero, pareceu ter criticado o avançado, numa entrevista à rádio francesa RMC Sport.

Questionado na segunda-feira sobre uma frase proferida por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, no primeiro dia de treinos do campeão gaulês, na qual o dirigente avisou que "ninguém está acima do clube", o médio espanhol, de 27 anos, acabou por dar a entender que Mbappé não tem esse "respeito" pelo emblema.

"No final, um clube deve estar acima de todos. Tem de haver sempre esse respeito pelo clube e creio que todos os que estamos aqui, no Japão, têm esse respeito", afirmou.

Um dia depois da polémica, Asensio foi abordado nas redes sociais com o tema, garantindo que nunca teve a intenção de criticar nenhum jogador do PSG e que a sua resposta foi alterada.

"Não disse isso. Informem-se bem antes de publicar este tipo de coisas. Obrigado", respondeu, de forma curta, num "tweet" entretanto apagado.

Recorde-se que a Sky Sports avançou nas últimas horas que o PSG aceitou uma proposta de 300 milhões de euros do Al Hilal, clube saudita de Jorge Jesus e Rúben Neves, que terá agora de negociar diretamente com Mbappé.