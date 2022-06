Asensio, com mais um ano de contrato, entre dois colossos e a permanência num outro

Liverpool e Milan encaram o espanhol como uma opção muito interessante. Vontade de jogador passa por permanecer no Real Madrid

Contar com o interesse de dois emblemas como o Milan e o Liverpool seria uma honra para qualquer jogador. Marco Asensio está nessa situação, mesmo que a vontade do jogador passe por continuar no Real Madrid, um outro clube muito importante no panorama europeu.

De acordo com o jornal AS, os reds encaram o ala espanhol como uma boa opção, agora que a venda de Sadio Mané está prestes a tornar-se oficial. Ainda assim, a intenção de Asensio passa por ser titular, o que com a concorrência de Firmino, Salah, Díaz ou Diogo Jota torna-se muito complicado.

O Milan, que num passado recente já negociou Theo e Brahim com o Real Madrid, podia dar outro protagonismo a Asensio, ainda que os valores pedidos por clube e jogador sejam complicados de comportar pelos rossoneri. Aos 40 milhões pedidos o campeão italiano pretende chegar apenas aos 30 e também o salário está para lá dos limites da equipa de Maldini.

Apesar de não ser um titular indiscutível, Asensio também vê com muito bons olhos a permanência no Real Madrid, ainda que para tal aconteça deva avançar uma renovação de contrato, pois o vínculo termina já em 2023. O ala tem a confiança de Ancelotti, que lhe ofereceu, na última época, 43 jogos, respondendo o jogador com 12 golos (alguns deles importantes) e duas assistências.