Asensio aborda intermitência de Hazard no Real: "Pode ser que ele conte o que se passou"

Avançado belga nunca disputou, a partir de 2019, tão poucos jogos na carreira e diminui drasticamente a eficácia desde que chegou ao emblema da capital espanhola

Raramente protagonista no Real Madrid, Eden Hazard tem defraudado as expectativas merengues, mas ainda reúne confiança. Marcos Asensio, denotando haver razões válidas para irregularidade exibicional (e física) do colega, considera que o avançado colega está focado no sucesso merengue e que poderá ser muito influente.

"Treina bem e vejo-o com vontade de dar alegrias, mas passaram-se muitas coisas, [teve] lesões... é complicado. Há que lhe perguntar e pode ser que conte tudo o que se passou. (...) Ainda pode ser muito importante, tem um talento incrível. É um dos melhores com quem partilhei balneário", disse Asensio, à "Cadena Ser".

Contratado em 2019, ao brilhar pelo Chelsea, Eden Hazard, fruto de várias lesões e pouca inspiração, não se assumiu como titular do Real Madrid e nunca disputara tão poucos jogos na carreira, além de ter diminuído drasticamente a eficácia.