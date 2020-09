O avançado, de 33 anos,, além do bis, ainda ofereceu um golo a Marcos Llorente.

Após seis temporadas no Barcelona, Luis Suárez estreou-se este domingo pelo Atlético de Madrid, revelando no final do jogo em que bisou que "às vezes, é importante um jogador mudar" e revelou-se "muito contente com a estreia" pela equipa comandada por Diego Simeone.

"O clube recebeu-me muito bem. Existe um ambiente muito bom na equipa e isso nota-se em campo. Quando um jogador se estreia e consegue ajudar a equipa com golos, só pode ficar feliz", acrescentou o avançado, de 33 anos, que, além do bis, ainda ofereceu um golo a Marcos Llorente.

O avançado Diego Costa, que foi substituído por Suárez aos 70 minutos, disse "não perceber como uma equipa como o FC Barcelona deixou sair" o uruguaio: "Para nós foi bom. Vai ajudar-nos muito com golos, com o seu espírito guerreiro e com a ambição de ganhar e conquistar títulos."