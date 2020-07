As últimas do "caso Arthur": rescisão não avança e há processo disciplinar

Barcelona mostra-se intransigente com o médio brasileiro.

A polémica estalou na segunda-feira: Arthur, que ficou no Brasil, falhou a apresentação ao serviço do Barcelona e a já habitual ronda de testes à covid-19 do plantel, com a imprensa espanhola a dar conta do desejo imediato do médio de rescindir o contrato que o liga aos "blaugrana" até ao fim da época.

Agora, segundo o Mundo Deportivo, a decisão do Barça está tomada: o clube não vai permitir a rescisão do jogador - já contratado pela Juventus para a próxima temporada - e foi aberto um processo disciplinar, uma vez que os catalães ainda vão disputar, no mínimo, a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Caso passem, terão pela frente a "final a oito" de Lisboa.

Arthur alega que o treinador Quique Setién já não conta com o seu contributo e, por esse motivo, não vê motivos para continuar vinculado ao colosso espanhol, ainda mais quando sabe que, a partir de 2020/21, estará ao serviço da Juve.