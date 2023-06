As três alternativas do Real Madrid a Mbappé

Harry Kane, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic são os objetivos dos merengues, que continuam a ter no craque francês a prioridade para a linha atacante

O Real Madrid continua a sonhar com o ingresso de Kylian Mbappé. Depois da saída de Benzema, o francês é o grande desejo dos merengues, que, ainda assim, dada a dificuldade do negócio, já procuram alternativas.

De acordo com a Cadena SER, Harry Kane, em primeiro lugar, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic são as alternativas do clube da capital espanhola, que, seguramente, contratará mais um avançado, pois Joselu entrará como e só alternativa.

Recorde-se que Kylian Mbappé já informou o PSG que não quer acionar mais um ano no seu contrato e, dessa forma, renovar o seu vínculo até 2025. Até ver, o francês entrará para o último ano de contrato caso permaneça no Parque dos Príncipes, em 2023/2024.