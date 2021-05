As surpresas e as figuras da Dinamarca para o Europeu: confira a lista

Finlândia, Bélgica e Rússia são os adversários na fase de grupos.

O médio Christian Eriksen lidera a lista de 26 convocados da Dinamarca para o Euro2020 de futebol, secundado pelo guarda-redes Kasper Schmeichel, o defesa Simon Kjaer e o médio defensivo Pierre-Emile Højbjerg, divulgou esta terça-feira a federação.

Além do médio do Inter, do guarda-redes do Leicester, do central do AC Milan e do médio defensivo do Tottenham, o selecionador Kasper Hjulmand chamou também importantes jogadores como o defesa Andreas Christensen (Chelsea), Yussuf Poulsen (Leipzig) e Martin Braithwaite (Barcelona).

As grandes surpresas do técnico, de 49 anos, que está no cargo há menos de um ano, são o central Mathias Zanka Jørgensen, do Copenhaga, e o médio Anders Christiansen, do Malmo.

Inserida no Grupo B do Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu, a equipa nórdica estreia-se diante da Finlândia, em dia 12 de junho, seguindo-se a Bélgica, cinco dias depois, e Rússia, em 21.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Leicester, Ing), Frederik Rønnow (Schalke 04, Ale) e Jonas Lössl (Midtjylland).

Defesas: Daniel Wass (Valência, Esp), Joakim Maehle (Atalanta, Ita), Jens Stryger Larsen (Udinese, Ita), Nicolai Boilesen (Copanhaga), Simon Kjaer (Milan, Ita), Andreas Christensen (Chelsea, Ing), Jannik Vestergaard (Southampton, Ing), Joachim Andersen (Fulham, Ing) e Mathias Zanka Jørgensen (Copenhaga).

Médios: Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham, Ing), Christian Eriksen (Inter, Ita), Thomas Delaney (Dortmund, Ale), Mathias Jensen (Brentford, Ing), Christian Nørgaard (Brentford, Ing) e Anders Christiansen (Malmo, Sue).

Avançados: Yussuf Poulsen (Leipzig, Ale), Kasper Dolberg (Nice, Fra), Jonas Wind (Copenhaga), Martin Braithwaite (Barcelona, Esp), Andreas Skov Olsen (Bolonha, Ita), Mikkel Damsgaard (Sampdória, Ita), Robert Skov (Hoffenheim, Ale) e Andreas Cornelius (Parma, Ita).