As primeiras palavras de Messi desde que foi oficializado no Inter Miami

Astro argentino assinou um contrato válido por duas temporadas no clube da MLS.

O Inter Miami oficializou este sábado a contratação a custo zero de Lionel Messi, que terminou contrato com o PSG, tendo assinado por duas temporadas, até 2025, com o clube da Liga norte-americana (MLS).

Nas primeiras declarações desde o anúncio do clube, que ocupa a última posição da Confederação Este da MLS, o astro argentino, de 36 anos, mostrou-se ansioso por este novo desafio na sua ilustre carreira.

"Estou muito excitado por começar este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami e nos Estados Unidos. Esta é uma oportunidade fantástica e, juntos, vamos continuar a construir este bonito projeto. A ideia é trabalharmos juntos para atingirmos os objetivos que definimos e estou muito ansioso para começar a ajudar aqui na minha nova casa", afirmou, aos meios do Inter Miami.

A apresentação de Messi no Inter Miami está marcada para a madrugada desta segunda-feira, esperando-se que a sua estreia aconteça na sexta-feira, dia 21 de julho, diante dos mexicanos do Cruz Azul, num jogo da primeira jornada da Leagues Cup, nova prova que inclui clubes de ambos os países.