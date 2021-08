As primeiras palavras de Messi como jogador do PSG: "Estou ansioso"

O argentino vai deixar de usar a camisola 10, que usava no Barcelona, que pertence ao brasileiro Neymar, passando a vestir a 30

Lionel Messi foi, esta terça-feira, oficializado como reforço do Paris Saint-Germain para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção, anunciou o clube da liga francesa.

O argentino vai deixar de usar a camisola 10, que usava no Barcelona, que pertence ao brasileiro Neymar, passando a vestir a 30, com a qual se estreou nos blaugrana.

"Estou ansioso por iniciar um novo capítulo na minha carreira. O clube e a sua visão estão perfeitamente de acordo com as minhas ambições. Sei como os jogadores e o staff do PSG são talentosos aqui. Estou determinado em construir algo grandioso para o clube e para os adeptoso. Mal posso esperar para pisar o relvado no Parque dos Príncipes", disse o argentino ao site do PSG