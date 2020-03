"As pessoas riem-se quando digo que não percebo nada de futebol"

epa08080502 FC Barcelona's goalkeeper Marc Andre Ter Stegen (R) in action against Real Madrid's Sergio Ramos (C) during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid, in Barcelona, Spain, 18 December 2019. EPA/ENRIC FONTCUBERTA

Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona e um dos mais conceituados na posição, fez uma revelação algo surpreendente. Para o alemão, a arquitetura é mais interessante.

"Não percebo nada de futebol". Esta é uma frase absolutamente normal quando dita por alguém que não gosta do desporto e prefere afastar-se do jogo. No entanto, vinda de um dos jogadores mais conhecidos do futebol mundial, e que atua numa das melhores equipas do mundo, é um pouco surpreendente. Pois bem, a verdade é mesmo essa e Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, não a esconde.

Numa entrevista ao El País, o alemão referiu que não costuma ver muitos jogos e que não sabe os nomes da maioria dos jogadores que defronta. "As pessoas riem-se quando lhes digo que não percebo nada de futebol. Não vejo muito, apenas os grandes jogos ou quando tenho um interesse especial porque um amigo vai jogar. Às vezes perguntam-me o nome de um jogador e eu não faço ideia", atirou.

"Na La Liga, por exemplo, não sei como se chamam [os adversários], mas depois, ao ver os vídeos de análise à outra equipa, dou conta de que sei perfeitamente quem é o jogador. Lembro-me mais facilmente de como ele se move no campo, como remata, como se desmarca, do que do nome dele", reforçou Ter Stegen que diz ser mais apaixonado pela arquitetura, visto que a esposa exerce essa profissão.

"Gosto mais de falar com a minha mulher sobre arquitetura", rematou.