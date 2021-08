"As pessoas pensavam que o Neymar negligenciava o PSG por jogar póquer"

Mbappé falou sobre a adaptação de Neymar ao PSG e à cultura francesa.

Na quinta temporada juntos no PSG, Mbappé e Neymar conhecem-se bem um ao outro. O astro francês, campeão do mundo em 2018 e sete anos mais jovem que o brasileiro, desde o início percebeu que precisava de tentar perceber o desejo pelo protagonismo do seu companheiro. Em entrevista à revista "Esquire" esta terça-feira, Mbappé deu detalhes da relação e revelou conversas de balneário com Neymar.

Após conquistar o Mundial'2018 e voltar ao PSG, o francês imediatamente assegurou ao astro brasileiro: "Não vou pisar no teu jardim. Serei candidato ao Ballon d'Or [prémio de melhor jogador do mundo] este ano porque tu não serás, mas prometo que não quero tomar o teu lugar", afirmou aos 19 anos.

Kylian Mbappé deixou claro que entendia a relação de estar num meio onde o ego é algo sensível desde que foi campeão mundial com a França. "É muito difícil porque os grandes jogadores não querem que tu tires o lugar deles. Isso é o que os torna grandes jogadores. E acima de tudo eles não querem dar-te o lugar deles se chegares com o rótulo de 'futuro grande jogador'", disse.

Especificamente sobre Neymar, voltou a explicar que o brasileiro teve dificuldades de adaptação e revelou, por exemplo, que explicou "a mentalidade francesa" ao internacional do Brasil, que se inclina para um estilo de vida de festas e póquer.

"No Brasil eles são mais festivos, em França mais sérios. Aqui não é considerado bom mostrar as suas paixões. As pessoas pensavam que ele negligenciava o PSG por jogar póquer. Acredito que já vão compreendendo. Ao início foi difícil para ele. Quando chegou, puseram a sua cara na Torre Eiffel, seis meses depois perguntavam-lhe porque jogava póquer. Em França, as pessoas sabem o que tens, mas não precisam de ver. Só te querem ver a jogar futebol e a sorrir", detalhou.