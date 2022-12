As palavras e a imagem com as quais Obama homenageia Pelé

Antigo Presidente dos Estados Unidos recorda "um dos maiores a jogar o bonito jogo"

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama recordou o futebolista brasileiro Pelé, que morreu esta quinta-feira aos 82 anos, como "um dos maiores a jogar o bonito jogo".

Numa publicação partilhada no Twitter, Obama referiu que Pelé, como "um dos atletas mais reconhecidos do mundo, entendeu o poder do Desporto para unir as pessoas".

"Os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos os que o amavam e o admiravam", lê-se no pequeno texto, acompanhado de uma fotografia dos dois.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).