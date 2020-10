As palavras de Soares após a estreia no futebol chinês: "Depois de muito tempo..."

Avançado brasileiro foi titular na vitória do Tianjin Teda.

Tiquinho Soares estreou-se esta sexta-feira no futebol chinês, ao serviço do Tianjin Teda, naquele que foi o seu primeiro jogo desde a saída do FC Porto.

O avançado brasileiro assistiu para o primeiro golo, marcado por Acheampong, e cumpriu os 90 minutos, fazendo um balanço positivo do primeiro encontro oficial com as cores do novo clube.

"Acho que foi uma boa estreia. Depois de muito tempo sem jogar, senti-me bem fisicamente e pude ajudar a minha equipa com uma assistência e muita garra. Estou feliz por isso e agora é dar continuidade", começou por referir Tiquinho, de 29 anos, estabelecendo as principais diferenças entre o futebol português e o chinês.

"A diferença entre os dois países é a parte tática e também a intensidade. O resto é tudo igual. Futebol não muda muita coisa em qualquer lugar do planeta", acrescentou Soares.