As palavras de Pochettino sobre o assalto violento à casa de Di María

Jogador argentino foi substituído na segunda parte do jogo com o Nantes, depois de Leonardo informar o treinador do PSG sobre o sucedido.

A noite de domingo foi de verdadeiro drama para Ángel Di María, ex-jogador do Benfica que se encontra ao serviço do PSG, que deixou o jogo com o Nantes durante a segunda parte ao saber que a sua residência, onde se encontrava a família, foi assaltada, com a imprensa francesa a avançar mesmo com cenário de sequestro.

Nos minutos iniciais da segunda parte, o diretor-desportivo Leonardo foi filmado a descer do seu camarote até ao limite da bancada, onde avisou o treinador Mauricio Pochettino do sucedido. Este não hesitou em substituir o jogador de imediato e fez questão de acompanhá-lo até aos balneários, mesmo com o encontro a decorrer. Di María deixou o Parque dos Príncipes apressadamente, sendo que, de acordo com os relatos da comunicação social gaulesa, a família do internacional alviceleste não sofreu agressões.

O duelo entre PSG e Nantes passou para segundo plano e a equipa campeã francesa perdeu 2-1, com o técnico Pochettino a admitir, após o apito final, que a situação de Di María possa ter afetado o rendimento global da equipa.

"Não é desculpa, mas explica a quebra de energia anormal. Falámos com os jogadores, mas não sobre futebol. Vamos ter tempo para isso amanhã", afirmou o treinador dos parisienses. O caso de Di María não foi único: os pais de Marquinhos, defesa brasileiro do PSG, também foram vítimas de assalto à hora do jogo.