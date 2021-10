Um momento curioso não passou em claro durante o encontro entre Bélgica e França, das meias-finais da Liga das Nações. Eden Hazard, jogador do Real Madrid, disse algo que deixou Mbappé visivelmente sorridente. As teorias sobre o teor das palavras do belga são muitas, mas a ideia geral é a de que estará relacionado com uma possível mudança do francês para o Santiago Bernabéu.