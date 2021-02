As palavras de Di María sobre Messi que irritaram Koeman: "Falta de respeito"

Treinador do Barcelona diz não entender tanta conversa sobre o futuro de Messi, ainda ligado contratualmente ao clube catalão.

Em final de contrato com o Barcelona, o futuro de Lionel Messi continua a originar imensos rumores e especulações, que parecem estar a tirar a paciência a Ronald Koeman. O mais recente episódio teve Di María como protagonista, depois de o jogador do PSG ter "aberto" a porta de Paris ao compatriota.

"Espero renovar com o PSG. Para jogar com Messi? Sim, oxalá. Creio que há muitas possibilidades disso", afirmou o antigo jogador do Benfica, que mereceu uma resposta do treinador holandês.

"Podemos estar enganados, mas não há que aquecer ainda mais o jogo da Champions. Não é justo ou respeitoso falar de um jogador que ainda é do Barcelona. Para mim é uma falta de respeito falar tanto de Messi", atirou Koeman depois do triunfo frente ao Granada, para a Taça do Rei.