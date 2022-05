As palavras de Cavani na hora do adeus ao Manchester United

Cavani esteve duas temporadas no Manchester United

Avançado uruguaio vau rumar a outro clube em 2022/23.

Edinson Cavani despediu-se do Manchester United. Depois de duas temporadas ao serviço dos "red devils", o avançado uruguaio é um jogador livre para negociar com outro clube.

"Sinceramente, não tenho nada mais do que palavras de agradecimento para os adeptos do Manchester United. Mostraram-me muito respeito desde o primeiro momento em que cheguei. Penso que reconheceram realmente todo o trabalho árduo que sempre tentei fazer da melhor maneira possível, dando o melhor de mim por esta equipa", afirmou aos meios do clube inglês.

Cavani, 35 anos, teve pouco impacto na temporada 2021/22, ao longo da qual fez apenas dois golos pelo emblema inglês, em 20 jogos realizados.